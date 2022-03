Lupin saison 3 : 7 suspects (dont un ado de 13 ans) arrêtés et mis en examen après le braquage en plein tournage

C'est une histoire digne d'un film. Fin février 2022, Lupin installait ses caméras dans un quartier de Nanterre pour plusieurs jours de tournage. La série d'Omar Sy qui a fait un carton dans le monde entier reviendra prochainement pour une saison 3 qui sera tournée un peu partout dans la capitale. Mais un groupe a profité de la venue de l'équipe dans les Hauts-de-Seine pour organiser un braquage impressionnant : une vingtaine de personnes auraient débarqué en plein tournage, utilisant des tirs de mortiers d'artifice et même des couteaux pour semer la panique (des détails ont été révélés et ça fait flipper). Ils auraient dérobé pour 300 000 euros de matériel selon Le Parisien.

Des suspects arrêtés, une partie du matériel retrouvé

Depuis, l'enquête se poursuivait et les forces de l'ordre ont rapidement pu remonter le fil des cambrioleurs. Selon RTL, la police aurait rapidement retrouvé des indices sur les lieux telles que des "empreintes, ADN, identifications vidéos, localisations de téléphones". La SDPJ des Hauts-de-Seine qui est en charge de l'enquête aurait donc pu retrouver la trace d'une partie des cambrioleurs supposés et aurait procédé à des arrestations le mercredi 10 mars. Sept d'entre eux auraient été arrêtés, des personnes déjà connues des services de police pour "vols, violences ou trafic de stupéfiants". "Chez l'un d'entre eux du matériel dérobé sur le tournage et un fusil à pompe ont été découverts", précise le site de RTL. Le plus jeune suspect aurait seulement 13 ans ! Tous seraient originaires des Hauts-de-Seine. Ils ont été mis en examen le 11 mars 2022 pour "vol en bande organisée avec arme et recel" et trois d'entre eux ont été placés en détention selon le Parquet de Nanterre.

Lors de leur garde à vue, plusieurs suspects auraient reconnu leur présence sur les lieux du braquage "tout en minimisant leur participation", précise RTL. Une source policière aurait aussi indiqué que Netflix "avait refusé la proposition de patrouilles pour sécuriser le tournage", préférant opter pour "le recrutement d'un service d'ordre local". Selon un dernier bilan, le préjudice subi serait de 200 000 euros avec le vol d'optiques de cinéma, de batteries, d'écrans mais aussi de portables ou de portefeuilles.