Lukas Gage (Euphoria) : son appartement moqué en pleine audition, le directeur de casting s'excuse

Ce n'est pas tous les jours facile la vie de comédien. Malgré une filmographie qui commence à s'étoffer (American Vandal, T@gged, Euphoria, Love Victor), Lukas Gage n'en est pas encore rendu à l'étape où on lui offre directement un rôle sans passer par la case audition. Problème, en ces temps de pandémie et de confinement, c'est par Zoom que l'acteur est contraint, depuis son salon, de motiver les professionnels de l'engager sur de nouveaux projets.

Un directeur de casting irrespectueux en pleine audition

Une situation déjà difficile à vivre, qui a récemment pris un tournant encore plus embarrassant. Comme il l'a dévoilé sur ses réseaux sociaux en postant un extrait de l'une de ses auditions, avant même de pouvoir y faire parler son talent, il a eu le droit à une remarque désobligeante de la part d'un directeur de casting qui pensait être en "off" (voir ci-dessous).

"Ces pauvres gens qui vivent dans ces petits appartements... Là, je vois son mur derrière lui et il a cette petite télé..." peut-on ainsi entendre en fond sonore alors que le comédien s'apprêtait à jouer ses répliques devant sa caméra. Pas de quoi déstabiliser Lukas Gage qui a immédiatement répondu, "Je sais que c'est un appartement de merde, c'est pour ça qu'il faut me donner ce rôle afin que je puisse en avoir un meilleur", mais de quoi choquer de nombreuses personnes (des fans, des inconnus et des célébrités) qui ont tenu à prendre sa défense. On le sait, le métier d'artiste est très précaire avec beaucoup de prétendants pour peu d'élus, et les salaires y sont généralement loin d'être aussi impressionnants que ceux des vraies stars. De fait, beaucoup ont critiqué ces jugements inappropriés, déplacés et insensibles.

Des excuses et des explications

Face à la polémique grandissante, le directeur de casting - qui était jusque-là resté anonyme, a donc souhaité se présenter publiquement afin de s'excuser une nouvelle fois (on pouvait déjà l'entendre le faire dans la vidéo mise en ligne) auprès du comédien. Après avoir confié s'appeler Tristram Shapeero et travailler comme directeur de casting à la télévision depuis près de 20 ans, il a notamment déclaré, "Je tiens à offrir à Mr. Gage des excuses sincères pour mes mots offensants et mon comportement non professionnel durant cette audition, qui ne lui a pas permis d'obtenir la concentration et l'attention qu'il méritait."

Néanmoins, Tristram Shapeero a également tenu à remettre un peu de contexte à sa remarque, "Quand j'ai utilisé le mot 'pauvre', c'était dans un sens qui signifiait ma sympathie et non un jugement économique." Selon lui, l'accumulation de castings réalisés par Zoom dans une telle période lui a permis de véritablement se rendre compte de la situation dans laquelle pouvaient vivre les acteurs/actrices avant d'espérer décrocher un rôle, "Cela partait sincèrement d'une bonne attention afin de marquer mon soutien envers ce que les acteurs doivent endurer, coincés dans de petits espaces, obligés de tout faire pour passer outre ces conditions afin de réussir à donner le meilleur durant leurs performances". Convaincu ?

Avec tout ça, on ne sait pas si Lukas Gage a décroché le rôle, mais une chose est sûre, il ne pourra pas passer un casting plus gênant que celui-ci désormais.