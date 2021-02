Lucifer saison 5 : l'épisode de la série que vous ne verrez jamais

Le saviez-vous ? Il existe une histoire de Lucifer que vous ne verrez jamais à l'écran. Si la série s'est aventurée sur différents terrains ces dernières années et a abordé des thèmes importants depuis ses débuts, ses créateurs ont malheureusement vu l'une de leurs idées être refusée par le studio de production.

Lucifer aurait pour être politicien

Au détour d'un entretien avec CBR, Joe Henderson (co-showrunner) a en effet confessé qu'il avait par le passé envisagé de lancer le héros incarné par Tom Ellis en politique, "L'une de nos histoires était supposée suivre Lucifer alors qu'il se présentait à l'élection d'un bureau local à Los Angeles."

Cependant, si l'idée de voir le diable s'emparer d'un tel poste avait tout pour plaire et nous offrir une certaine dose d'ironie, Warner Bros a préféré mettre son veto pour une étonnante raison, "C'était au début de l'ère Trump et WB nous a dit, 'Vous savez, les tensions commencent à être un peu trop centrées autour de la politique et tout ce qui se passe en politique actuellement est tellement fou. On ne sait pas si vous arriverez à faire mieux/plus fort que ça au moment où ça sera diffusé".

La série moins forte que la réalité ?

Une mauvaise excuse ? Un manque de courage ? Pas vraiment. Après avoir précisé, "A ce moment-là on leur a dit, 'Oh, allez ! A quel point ça peut devenir encore plus fou ?!'", Joe Henderson a finalement confessé que Warner Bros avait vu juste, "Au moment où l'épisode aurait dû être proposé à la télé, toutes les idées que nous avions eues faisaient véritablement pâle figure en comparaison de la réalité".

A en croire le showrunner, le monde avait tellement arrêté de tourner rond aux USA durant cette période que le concept de parodie n'avait plus aucun sens, "Il n'a jamais été question de rester en-dehors de la politique avec la série, mais c'est simplement que, qu'importe ce que Lucifer aurait pu faire, ça n'aurait pas eu d'impact vis-à-vis de la réalité. L'absurde était devenu la nouvelle normalité. C'est donc une histoire qui existera à jamais dans nos cerveaux de scénaristes".

Mais bon, avec un peu de chance, maintenant que les USA ont un nouveau président, la future saison 6 y fera peut-être faire un clin d'oeil... A suivre.