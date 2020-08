Lucifer saison 5 : Charlotte Richards et Eve de retour, voilà ce qu'elles sont devenues

Lucifer saison 5 : Charlotte Richards (Tricia Helfer) et Eve (Inbar Lavi) de retour, voilà ce qu'elles sont devenues

Attention spoilers, deux anciens personnages de la série Netflix sont revenus. En effet, dans la saison 5 de Lucifer, Charlotte Richards (Tricia Helfer) et Eve (Inbar Lavi) sont de retour pour le plus grand bonheur des fans. Mais que sont-elles devenus ? Et comment la mère de Lucifer Morningstar (Tom Ellis) a fait pour ressusciter ?