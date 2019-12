Lou Ruat (1ère dauphine de Miss France 2020) avoue être "nostalgique"

Sur la magnifique photo postée par Lou Ruat, on peut la voir poser en maillot de bain avec un collier et une couronne de fleurs. Un selfie pris pendant le séjour des Miss à Tahiti. En légende, Miss Provence 2019 a avoué : "Nostalgique de ces beaux moments à Tahiti...".

Les internautes regrettent toujours sa défaite

En découvrant que la belle avait une pensée pour la compétition Miss France 2020, les internautes ont été nombreux à lui dire qu'elle aurait mérité de gagner. Avec ses 672 000 abonnés sur Instagram, Lou Ruat est en effet très appréciée sur les réseaux sociaux.

Ses fans lui ont notamment assuré : "Trop belle ma Miss France", "On est d'accord elle aurait dû être élue Miss France" ou encore "La vraie Miss France et de loin". Mais comme Miss Provence 2019 l'avait précisé, peut-être que ses nombreux followers n'ont pas voté pendant l'élection et c'est pour ça qu'elle n'a pas été élue. C'est pour Clémence Botino, qui a remporté le concours Miss France 2020, que les gens ont voté le plus.