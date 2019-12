Los Angeles Bad Girls saison 1 : la suite de la série ne sera pas diffusée sur TF1

Los Angeles Bad Girls a peut-être été renouvelée pour une saison 2 aux USA, mais ne comptez pas sur TF1 pour la diffuser. Pire, on ne sait même pas si la chaîne diffusera les trois derniers épisodes de la saison 1. Et pour cause, après une nouvelle soirée catastrophique en terme d'audiences ce mardi 17 décembre (seulement 2,2 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé les 4 épisodes inédits), la chaîne aurait tout simplement décidé de boycotter la fiction portée par Jessica Alba et Gabriel Union.

Los Angeles Bad Girls aux oubliettes

Téléstar le dévoile, le mardi 24 décembre sera consacré au film inédit Boule et Bill 2, tandis que le mardi 31 décembre laissera place à l'émission Le Grand bêtisier. Rien de surprenant, il s'agit de deux dates clés pour les fêtes de fin d'année ? Oui, mais ce boycott ne s'arrêtera malheureusement pas là.

Dès la première semaine de 2020, c'est une autre série qui occupera la case du mardi. Ainsi, à partir du 7 janvier prochain, TF1 proposera le reboot de Magnum porté par Jay Hernandez. Une série loin d'être exceptionnelle (on se demande même ce qu'elle vient faire sur TF1), mais qui, dans son ton/ambiance, se trouve être dans la veine du reboot de MacGyver qui fait les beaux jours de M6 depuis quelques saisons.

Et du côté de Los Angeles Bad Girls ? Aucune annonce n'a encore été faite. Néanmoins, si l'on se fie au passif de TF1 avec ses séries qui ne fonctionnent pas, on peut déjà s'attendre à voir les derniers épisodes être diffusés incognito en seconde ou troisième partie de soirée, ou alors à voir la série débarquer sur TFX, TMC ou TF1 Séries films d'ici plusieurs semaines/mois.