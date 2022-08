Locke & Key saison 3 : stop ou encore, la fin de la série vaut-elle le coup d'oeil ?

Une ultime saison palpitante et satisfaisante

La saison 3 de Locke & Key reprend quelques mois après le départ de Tyler qui, en plein deuil, ne veut plus se souvenir de la magie. Dès le début, cette troisième et dernière saison entre dans le vif du sujet et les problèmes ne font que s'aggraver au fil des épisodes. On ne peut pas vous dire tout ce qu'il se passe en détail - car ce serait vous spoiler - mais cette ultime saison de Locke & Key est un régal pour ceux qui ont aimé les deux premières saisons. On y retrouve de nombreux clins d'oeils aux débuts de la série, avec évidemment toujours plus de clés. Et surtout un ennemi de taille : Gideon dont le but ultime est de récupérer toutes les clés pour faire venir le monde des démons dans le monde des humains.

Au fil des huit épisodes (dont certains font un peu plus de 30 minutes seulement), les tensions montent et la bataille contre Gideon s'accélère pour atteindre son paroxysme dans le final. Malgré cela, l'ultime épisode réussit à trouver l'équilibre parfait entre action et émotion. Car, comme les premières saisons, Locke & Key est une série profondément émouvante et humaine.

Pensée pour être la dernière, cette troisième et dernière saison de Locke & Key nous propose donc une fin à la hauteur de la série, même si on ne peut s'empêcher de penser qu'on aurait bien aimer qu'elle continue encore un peu.