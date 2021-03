Loana toujours au plus mal ? Des "messages où elle parle d'une tentative de suicide à venir" fuitent

Il y a quelques semaines, invitée sur le plateau de TPMP, Loana - l'ex-gagnante de Loft Story en 2001, confiait avoir réussi à tourner la page de ses années compliquées, marquées par des violences conjugales, prises de drogues et tentatives de suicide. Une révélation qui avait soulagé le public, mais qui serait finalement éloignée de la réalité.

On l'a récemment appris, Loana a en effet été hospitalisée à la fin du mois de février à la suite d'une overdose médicamenteuse. Et à en croire les informations de Gilles Verdez, cette terrible situation n'aurait été que le point de départ d'une nouvelle descente aux enfers pour l'ancienne star de la télé-réalité.

Loana aurait à nouveau pensé au suicide

Ce mercredi 10 mars, le chroniqueur de C8 a révélé avec émotion que, durant la nuit précédente, Loana aurait envoyé des signaux très alarmants auprès de ses proches, "Dans la nuit, Loana allait très mal. (...) Une partie de son entourage a reçu des messages où elle parlait d'une tentative de suicide à venir."

Bien évidemment, Gilles Verdez n'a pas souhaité dévoiler l'intégralité des contenus de ces messages, mais il a tout de même dévoilé ceci : "Elle a dit à une heure du matin : 'Je n'en peux plus, j'ai tout perdu, ma famille, mon appartement, mes amis... Je suis là où personne ne peut me trouver, seule et fatiguée. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour dormir à jamais.'"

Ses proches inquiets par son état

De sombres confessions de la part de Loana qui ont logiquement alarmé tous ses proches (amis, journalistes et réalisateurs des documentaires dont elle fait l'objet en ce moment), "il y a une phrase qui nous a vraiment inquiétés : 'Je m'endormirai pour toujours. Je suis seule avec mon chien. Je sais où le placer, j'ai tout prévu", et qui ont amené une mobilisation générale afin de tenter de l'aider.

De fait, l'ex-amie de Sylvie Ortega irait un peu mieux à l'heure actuelle, "elle a trouvé un interlocuteur à sa détresse, il y a des gens qui lui ont répondu", mais la situation resterait compliquée et loin d'être sous-contrôle, "Elle est retombée dans un bas de solitude, d'angoisse, d'inquiétude (...) elle a besoin de soutien. (...) Honnêtement la nuit a été inquiétante".