Loana (Incroyables transformations) : "Parfait ce relooking", les internautes valident le look qu'elle déteste

Les internautes valident fort le relooking de Nicolas Waldorf

Dans l'espace commentaires, les internautes ne sont pas d'accord avec elle et valident à fond le résultat. "Oui c'est celle-là que Nicolas a montré 👍 moi je te trouve très bien sur cette photo", "Vous êtes plus magnifique sur cette photo que avec votre blond délavé...", "La coiffure est jolie et bien loin d'un carré, enfin une couleur qui fait naturelle et non pas jaune pipi, et de la classe ... elle voulait quoi d'autres ?", "T'es bien mieux comme ça !", "Parfait ce relooking, je ne vois pas ce qui vous gêne. Ça vous donne beaucoup de crédibilité et de maturité", "Très beau relooking et c'est bien ce qui avait été montré comme résultat par Nicolas Waldorf lors de l'interview...", peut-on lire, entre autres.

Celle qui a dévoilé son salaire pour participer à l'émission d'M6 a ensuite publié un selfie d'elle, qu'elle a pris après le relooking. "Voilà la véritable photo du résultat final de relooking extrême .. Cheveux au carré, châtain et tailleur crème taille 52 au lieu de 44, pas de maquillage je ne me suis pas reconnue. Voilà pourquoi j'en ai pleuré quand on voit la photo de mon arrivée.. 😢 💖", dévoile-t-elle.

"Tu n'as plus 20 ans"