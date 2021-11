Lisa (Blackpink) dévoile MAC x L, sa collection de maquillage inspirée de sa vie

MAC x L : Lisa (Blackpink) se confie sur sa collection pour MAC Cosmetics

Comme vous le savez déjà, Lisa du groupe Blackpink est égérie pour MAC Cosmetics. Et celle qui est aussi connue sous le nom de Lalisa a maintenant sorti sa première collection de maquillage pour la marque culte. Une ligne baptisée MAC x L. La star de la K-Pop a révélé dans un communiqué de presse : "Je suis très heureuse de vous révéler l'un de mes plus grands projets en tant qu'ambassadrice mondiale de MAC Cosmetics : ma propre collection de maquillage intégral !". "J'adore que MAC m'ait donné la liberté créative de donner vie à ma propre gamme de maquillage ! C'est mon rêve qui se réalise" a-t-elle ajouté.

"J'ai créé la collection moi-même et chaque pièce a été conçue à partir de choses que j'aime absolument. Chaque teinte, produit, nom et même le design de l'emballage représente quelque chose de très spécial pour moi" a assuré la chanteuse qui avait récemment dévoilé ses tips makeup et sa routine beauté, "Je suis tellement fière de ce que nous avons créé ensemble".

Une collection vendue "en édition limitée" a précisé Regan Rabanal, MAC Education Director. Cette "collection exclusive a tout pour vous faire sentir confiante et belle pour votre moment épique de fêtes. Maintenant, il est plus facile que jamais d'obtenir le look de Lisa avec des nuances qui vont du jour au lendemain !".

Des produits de beauté universels, pour toutes/tous

La rappeuse et danseuse "voulait que la palette d'ombres à paupières MAC x L soit une gamme polyvalente permettant de créer sans effort des looks naturellement doux et sensuels pour tous les jours, ou des looks glamour pour une soirée en adoptant un équilibre audacieux de couleurs mates, brillantes et scintillantes". Pareil pour les couleurs des rouges à lèvres qui sont universelles, pour toutes et tous, parce que Lisa a "veillé à ce qu'il y ait une teinte pour tout le monde avec un mélange de couleurs et de tons que j'aime personnellement".

Les couleurs de la palette sont "inspirées de mes chats adorés et de mon parfum de glace préféré"

Pour cette première collection pour MAC Cosmetics, leur égérie célèbre dans le monde entier a tenu à créer des produits qui lui ressemblent, qu'elle utilise elle-même et qui sont inspirés de sa propre vie. La palette d'ombres à paupières a des nuances qui sont "inspirées de mes chats adorés et de mon parfum de glace préféré, avec des noms tels que Leo, Louis, Lily, Milk Tea Ice Cream et Candy Rapper". Il y a aussi l'Extra Dimension Skinfinish, dans la teinte dorée (la préférée de Lisa), qui est maintenant en relief avec une fleur d'edelweiss, alias sa fleur préférée.

"Le rouge à lèvres liquide Powder Kiss a été ma formule de prédilection sur scène et dans mes clips ; il dure vraiment longtemps et est si confortable à porter" a également confié Lisa. Et "à côté des nouveaux produits spéciaux que j'ai créés, il y a une sélection de mes produits préférés de tous les temps parmi la large gamme de produits haute performance que MAC a à offrir", comme par exemple "le Brushstroke 24-Hour Liner et la palette d'ombres à paupières MAC x L sont mes must-have pour créer le regard caractéristique de Lisa".

Et le packaging aussi a été pensé de A à Z : "J'ai choisi le violet et les paillettes comme look principal pour dégager une sensation moderne et glamour", "Bien sûr, ma signature sur l'emballage devait être dans l'une de mes couleurs préférées - le jaune ! Mais au lieu d'un jaune ordinaire, j'ai opté pour un jaune fluo spécial pour représenter les INTERNAL néons qui donnent une ambiance cool, hip-hop et urbaine à la collection". Lisa a précisé : "Les fans vont adorer ce design d'emballage étincelant et l'accent de sa signature en relief en jaune".