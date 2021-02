Jennie (Blackpink) et G-Dragon (Big Bang) en couple ? YG Entertainment a réagi

Jennie (Blackpink) et G-Dragon (Big Bang) en couple depuis 1 an ?

Alors qu'Ilhoon a été viré de BTOB et que Yugyeom (GOT7) pourrait quitter JYP Entertainment, ce sont deux autres stars de K-Pop qui font parler d'elles. Qui ça ? Jennie Kim du groupe Blackpink qui s'écrit aussi BLACKPINK (composé de Jennie, Lisa, Jisoo et Rosé) et G-Dragon du groupe Big Bang (composé de G-Dragon, Taeyang, T.O.P et Daesung). Selon Dispatch, Jennie et G-Dragon seraient en couple depuis plus d'un an.

Les artistes qui font partie des 10 stars de K-Pop les plus suivies sur Instagram "ont été vus en train de se retrouver chez G-Dragon à Hannam-dong, à Séoul, en Corée du Sud". G-Dragon aurait également été repéré sur le plateau d'un clip vidéo de Blackpink en 2020, et aurait encouragé Jennie pendant le tournage.

Pour rappel, ils ont déjà collaboré ensemble dans le passé. Jennie était apparue dans le clip de la chanson That XX (de l'album "One Of a Kind") en 2012, avant de faire un featuring avec G-Dragon sur le titre Black en 2013. Leur amitié se serait-elle transformée en amour ?

YG Entertainment serait au courant : l'agence a réagi

Et ce n'est pas tout, l'agence YG Entertainment, où sont tous les deux signés Jennie et G-Dragon, serait au courant de leur relation amoureuse. "Leur relation est décrite comme un 'secret de Polichinelle' au sein de leur agence YG Entertainment" a ainsi expliqué Dispatch, "le manager de Jennie l'aurait déposée chez G-Dragon et l'aurait récupérée, et parfois le manager de G-Dragon la raccompagne".

"Beaucoup de gens à YG ont remarqué leur relation" donc, et "la mère de Jennie est également consciente de leur relation. Elle lui est reconnaissante pour ses soins attentifs". Lisa, devenue égérie MAC, Jisoo, Rosé, Taeyang, T.O.P et Daesung seraient-ils également au courant de cette supposée idylle ?

YG Entertainment a tenu à réagir à la rumeur dans un court communiqué. Et l'agence préfère ne pas confirmer mais ne pas démentir non plus : "Il est difficile pour l'entreprise de confirmer car c'est la vie personnelle des artistes. Nous espérons que vous comprenez".