Lili Reinhart se confie sans filtre : "Ne pas se sentir bien dans sa propre peau est un sentiment dévastateur"

Lili Reinhart explique notamment que le fait d'être actrice n'a pas arrangé sa santé mentale ces dernières années. "Je ne pensais pas que faire partie de cette industrie qui est tellement obsédée par les corps et les poids puisse encore plus me causer des soucis dans l'acceptation de mon corps et dans ma positivité mais c'est le cas. J'aurai aimé ne pas grandir dans une époque où les médias n'encensent qu'une taille pour les femmes" écrit l'actrice qui ajoute : "C'est difficile de regarder son corps avec amour et non avec de la critique. C'est une pratique que j'apprends toujours."

"Comme si mon corps m'avait trahi en changeant."

En vieillissant, Lili Reinhart fait face à encore plus de pensées négatives, comme elle l'explique dans la suite de ses stories. "Mon corps m'a porté pendant 25 ans de vie. Toutes mes cicatrices, mes pleurs, mes traumatismes; J'aimerais pouvoir l'aimer même s'il ne ressemble pas à celui que j'avais à 20 ans. Mais j'essaie. Je sais que mon corps mérite autant d'amour et d'admiration à n'importe quelle taille. Ne pas se sentir bien dans sa propre peau est un sentiment dévastateur. Comme si mon corps m'avait trahi en changeant." déclare l'interprète de Betty.