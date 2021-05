Lili Reinhart sur sa dépression : "C'est un bataille épuisante que je livre depuis 11 ans"

Cette semaine, KJ Apa a surpris tout le monde en annonçant qu'il allait devenir papa pour la première fois avec sa chérie, la mannequin Clara Berry. Depuis quelques semaines, les stars de Riverdale ne faisaient plus trop parler d'elles et étaient en plein tournage pour la suite - et fin - de la saison 5 de la série. Depuis qu'elle est devenue célèbre grâce à son rôle de Betty, Lili Reinhart a souvent évoqué ses problèmes personnels ou répondu aux critiques. En février 2019, la star s'était confiée sur sa dépression, malgré la célébrité. Un long chemin pour elle puisqu'elle vient de faire de nouvelles déclarations à ce sujet.

"Certains jours, je me sens vaincue par ma dépression"

C'est dans une story postée cette semaine sur Instagram que Lili Reinhart a évoqué son combat contre la dépression. La star de Riverdale qui a été en couple avec Cole Sprouse a été diagnostiquée à 14 ans et continue toujours de se battre contre cette maladie. Et comme dans tout, il y a des hauts et des bas. "Certains jours, je me sens vaincue par ma dépression. C'est une bataille épuisante que je livre depuis 11 ans et certains jours, comme aujourd'hui, cela peut me sembler intolérable" a écrit l'actrice de 24 ans dans une story sur Instagram.