Lili Reinhart : interdiction de la regarder dans les yeux sur le tournage de Riverdale ? Elle réagit

Riverdale vous manque ? Ne vous inquiétez pas, la série sera bientôt de retour pour la suite des (folles) aventures d'Archie, Veronica, Betty, Jughead, Cheryl et les autres. C'est le 12 août prochain que la partie 2 de la saison 5 débute sur Netflix et le show est déjà renouvelé pour une saison 6 dont vous pouvez découvrir la date de sortie. Depuis que la série est devenue populaire, les acteurs ont aussi dû faire face à pas mal de rumeurs sur leur vie privée et certaines sont carrément WTF. Déjà accusée à tort d'agression sexuelle sur les réseaux, Lili Reinhart est cette fois au coeur d'une autre rumeur inattendue.

Pas question de regarder Lili Reinhart ?

C'est sur TikTok qu'une rumeur s'est répandue au sujet de l'interprète de Betty Cooper dans Riverdale. Dans une vidéo, une personne a laissé entendre que Lili Reinhart refuserait que les figurants travaillant sur Riverdale la regardent dans les yeux. Évoquant des rumeurs similaires concernant Kylie Jenner, cet internaute a confié que le fait de ne pas regarder des stars sur les tournages est une "vraie règle" pour de nombreuses personnalités. "On a pas le droit de les regarder. Je ne vais pas dire leurs noms mais l'un d'eux rime avec Billy Beinhart" a lâché cette personne, faisant clairement référence à l'actrice de Riverdale.

Elle répond aux rumeurs

Une rumeur qui est (évidemment) remontée jusqu'aux oreilles de la principale intéressée. Sur Instagram Stories, Lili Reinhart qui a l'habitude de répondre aux haters a décidé de s'exprimer... et de démentir. "Je ne sais pas ce que tu gagnes à répandre de fausses informations. Fais-toi soigner" a-t-elle d'abord écrit dans un premier message avant d'ajouter dans un second : "Vous savez tous que je dois me défendre quand je vois des m*rdes comme ça. Je ne supporte pas ça".

Ce n'est pas la première fois que l'ex-compagne de Cole Sprouse s'exprime sur les réseaux. La star avait à plusieurs reprises répondu à ceux qui critiquaient son physique. Victime de bodyshaming, Lili Reinhart avait passé un message clair à ses abonnés l'an dernier. "Si vous avez pris du poids pendant la pandémie - comme moi et des millions d'autres - sachez que vous n'avez pas à justifier ce à quoi vous ressemblez à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous "expliquer". Ceux qui commentent votre prise de poids manquent d'assurance. Des personnes sûres d'elles et réfléchies n'insultent pas les autres. Souvenez-vous en la prochaine fois qu'une personne se permet de commenter votre physique. Acceptez qu'ils ont leurs propres problèmes. Et avancez avec amour" avait-elle écrit.