Leto accusé de maltraitance animale sur son chien : le rappeur affirme découvrir "les atrocités"

Ce sont les riverains qui ont prévenu l'association Action protection animale. L'association a alors porté plainte au commissariat du 15ème arrondissement Paris, pour abandon volontaire et cruauté animale. "Ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre ce chien hurler à la mort, ça fendait le coeur" a raconté un voisin au média.

"Tous les voisins l'entendaient pleurer quotidiennement, cela durait depuis le mois de septembre dernier" a ajouté Anne-Claire Chauvancy, présidente d'Action protection animale. "Sur le balcon insalubre, urines et excréments jonchent le sol, tandis que Captain, le jeune chien, saute sur les baies vitrées rendues opaques par la crasse" a-t-elle expliqué, "Quand on lui a ouvert, il était surexcité à l'idée de sortir. C'est un staff tout en muscles qui a besoin de se dépenser".

Le chien a été confié à un refuge, le rappeur risque 2 ans de prison

Anne-Claire Chauvancy a précisé à propos du chien Captain : "Ça a été un faire-valoir comme ça peut l'être dans ces clips. Quand il n'en a plus eu besoin, il ne s'en est plus occupé. On sait rarement comment ces animaux sont traités après ces tournages. Cela ne veut pas dire que c'est une généralité".

D'après une source policière citée par Le Parisien, "le locataire du logement et le propriétaire du chien sont convoqués pour s'expliquer". Sauf que selon les proches de Leto, "il n'avait plus la charge de l'animal". Depuis de nouvelles mesures, les abandons d'animaux sont sanctionnés plus sévèrement. Le rappeur risque donc 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. En attendant une décision de justice, le chien Captain a été placé dans un refuge.

Leto a répondu aux accusations sur Twitter

Suite à ces accusations de maltraitance animale sur Captain, la star du rap a réagi. Sur Twitter, Leto a ainsi déclaré : "Je tenais à rétablir la vérité suite aux accusations parues dans Le Parisien aujourd'hui. Y'a 7 mois, j'ai dû donner mon chien à une nouvelle famille. Cette famille n'a jamais fait les démarches pour en déclarer la propriété. Je découvre comme vous les atrocités qu'il subit depuis".