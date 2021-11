Les Simpson : Smithers enfin en couple 5 ans après son coming out, découvrez son mec

Les Simpson : Smithers va enfin avoir droit à une histoire d'amour (avec un milliardaire)

Les Simpson sont connus pour leurs prédictions (comme l'attaque du Capitole par exemple), leurs parodies (celle de Stranger Things pour Halloween était top), ou encore leur sens de l'humour (Homer et son GIF de lui-même font beaucoup rire). Mais la série animée pour adultes est aussi attachante grâce à ses personnages. Et il y en a un qui va faire parler dans un prochain épisode. Il s'agit d'un personnage gay : Smithers, l'assistant de Monsieur Burns !

Eh oui, 5 ans après son coming out (dans la saison 27), Smithers va enfin avoir droit à sa première histoire d'amour. A l'époque, le scénario de l'épisode coming out avait été écrit par Rob LaZebnik, qui s'était inspiré de l'histoire vraie de son fils Johnny LaZebnik. Et pour ce nouvel épisode des Simpson sur Smithers en couple, père et fils ont écrit l'épisode. Il est intitulé "Portrait of a Lackey on Fire" ("Portrait d'un laquais en feu" en VF) et sera diffusé le 21 novembre 2021, aux Etats-Unis.