Les Simpson saison 32 : face au white-waching, un nouveau personnage culte va changer de voix

Un habitué de la maison

Un choix loin d'être anodin puisque le comédien en question fait déjà partie de la famille Simpson depuis 2009. Et pour cause, il a participé à près de 80 épisodes en interprétant divers personnages secondaires. Surtout, Kevin Michael Richardson est un pro dans le monde du doublage. On a notamment pu l'entendre incarner Rosie dans F is for Family, Jerome dans Les Griffin, le Principal Lewis dans American Dad ou encore Groot dans le dessin animé Les Gardiens de la Galaxie.

Enfin, rassurez-vous, Harry Shearer et sa voix emblématique ne vont pas disparaître des Simpson. Au contraire, l'acteur continuera d'incarner ses nombreux autres personnages cultes comme Ned Flanders, Skinner ou Mr. Burns.

Pour l'anecdote, Julius Hibbert - qui a déjà connu trois interprètes différents en français, est actuellement porté par la voix de Xavier Fagnon, un acteur blanc. Cependant, on ne sait pas encore si le studio de doublage en France s'accordera bientôt avec la volonté des créateurs de la comédie en lui cherchant un successeur.