Les Simpson, Family Guy et Bob's Burgers : bientôt la fin de ces 3 séries d'animation cultes ?

Les Simpson bientôt remplacée ?

A la rentrée, la Fox a débuté la diffusion de Bless the Harts, sa nouvelle série d'animation, déjà renouvelée pour une saison 2. Puis, en 2020, la chaîne américaine donnera une chance à trois autres fictions animées inédites intitulées Duncanville, The Great North et Housebroken.

Une bonne nouvelle pour les fans du genre, mais une moins bonne pour les vétéranes de la chaîne que sont Les Simpson, Family Guy et Bob's Burgers ? C'est la question qui a justement été posée par Deadline à Michael Thorn - président des divertissements de la Fox. Réponse de l'intéressé : "Ça fait partie de notre métier, de notre stratégie, de nous préparer pour ce jour [où ces séries s'arrêteront], quelque soit le moment choisi".

Un avenir radieux pour l'animation

Cependant, il a également tenu à le préciser, les fins de ces séries sont loin d'être arrivées. "Bob's Burgers est partie pour rester encore très longtemps sur la Fox" a-t-il dévoilé dans un premier temps, promettant ainsi son renouvellement d'ici quelques semaines, avant d'ajouter plus loin, "Oui, nous devons nous préparer pour ce jour où nous n'aurons plus nos célèbres séries d'animation, mais il n'y a aucun plan immédiat, aucune chance qu'elles ne soient plus diffusées dès le mois prochain. (...) On peut continuer et garder ces séries aussi longtemps qu'on le souhaite".

Mieux, Michael Thorn a également indiqué que la création de ces nouvelles séries animées a surtout pour objectif de faire évoluer la grille de la chaîne : "L'animation est un élément clé de notre métier. On cherche à faire grandir nos créneaux et potentiellement à ajouter une nouvelle heure dédiée à l'animation dans notre programmation".

La promesse d'un avenir avec Homer Simpson et d'encore plus d'animation à la télé, 2020 commence parfaitement.