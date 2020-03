Les Reines du shopping : bientôt une spéciale célébrités, Cristina Cordula fait des révélations

Les Reines du shopping avec des stars

Alors que M6 préparerait Cinq hommes à la maison, une nouvelle émission de dating adaptée de Five Guys a Week en Angleterre, la chaîne bosserait aussi sur une nouvelle formule des Reines du shopping. En effet, Télé Star a révélé que le programme animé par Cristina Cordula devrait bientôt avoir une spéciale... célébrités. Au lieu de mettre des anonymes en compétition pour composer le meilleur look de la semaine sur un thème donné, ce sont donc des personnes connues qui se prêteront au jeu. Et qui se clasheront aussi fort que les candidates ? Les noms des stars à avoir accepté n'ont pas encore été dévoilés, mais il devrait y avoir des personnalités "du cinéma, de la télévision, du petit écran ou encore de la fashion sphère".

Cristina Cordula a également précisé au média : "On aura beaucoup d'autres spéciales, consacrées aux tandems grands-mères-petites filles, aux jumelles, aux Ch'tis, chez qui le tournage a vraiment été très sympa ou encore aux célébrités, qui viendront concourir pour des associations". Car oui, l'émission Les Reines du shopping spéciale stars permettra aux gagnants de donner l'argent obtenu à des associations caritatives.

La règle du duel de retour

Celle qui avait été choquée d'apprendre qu'il existe des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler aux filtres Snapchat a aussi annoncé le retour de la règle du duel. En décembre 2019, les téléspectateurs avaient pu la découvrir à l'écran. "Elle reviendra à l'antenne certaines semaines", dans les épisodes inédits a indiqué l'ex mannequin. Une nouvelle règle qui a ajouté de la difficulté pour les candidates mais qui ne semble pas avoir aidé Les Reines du shopping à grimper en audience. Cristina Cordula a répondu : "C'est normal qu'il y ait parfois des périodes moins favorables. Mais c'est justement ce qui nous encourage à nous remettre en question...".