Cinq hommes à la maison : M6 en pleine préparation d'une nouvelle émission de rencontres ?

M6 préparerait l'adaptation de Five Guys a Week

Alors que Nabilla Benattia a accepté d'être l'animatrice de la version française de Love Island sur Amazon Prime Video, que Love is Blind cartonne sur Netflix, et que la dernière saison Mariés au premier regard vient de se finir sur M6, la chaîne généraliste bosserait sur un programme de rencontres inédit. D'après Le Parisien, M6 serait en train d'adapter Five Guys a Week, une émission de rencontres anglaise. Alors que le premier épisode de la version britannique ne sera diffusée que ce mardi 10 mars 2020 sur Channel 4 au Royaume-Uni, "le tournage a déjà commencé" pour l'adaptation frenchy.

En France, le jeu de dating devrait s'appeler Cinq hommes à la maison. C'est Fremantle, qui produit La France a un incroyable talent, L'amour est dans le pré ou encore Dîner avec mon ex qui se chargerait de la production de l'émission Five Guys a Week pour l'Hexagone. Ce nouveau programme (dont la date de sortie en France n'est pas encore connue) devrait être diffusé tous les jours de la semaine.

Cinq prétendants chez une célibataire

Comment fonctionne le show ? C'est simple : cinq prétendants vont chez une femme célibataire, qui n'a pas réussi à trouver l'amour sur les sites de rencontres. Ils seront tous mis à l'épreuve en même temps afin qu'elle trouve le bon. La candidate devra éliminer un prétendant chaque jour.

Contrairement au Bachelor ou encore à l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour, Five Guys a Week plonge les prétendants dans le quotidien de la célibataire. Pas de paysages paradisiaques ou de détente au bord d'une piscine, les candidats voient la jeune femme dans sa vie de tous les jours. Une façon de voir si ça peut coller entre eux avec leurs manies et leurs façons de vivre.