Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 : "triche", "arnaque"... les fans en colère après la finale

En plus de la finale de Danse avec les stars 2021 remportée par Tayc et Fauve Hautot sur TF1 et celle de La bataille des couples 3 remportée par Maxime et Valeria sur TFX, les téléspectateurs avaient le droit à une autre grande finale télévisuelle ce vendredi 26 novembre 2021 : celle des Marseillais vs Le reste du Monde 6.

Les Marseillais grands gagnants sur W9

Et à la surprise générale, ce sont Les Marseillais qui en sont sortis grands vainqueurs de cette compétition. Pourquoi "surprise" ? Parce qu'il n'y a tout simplement pas eu match durant la finale. Au contraire, l'équipe de Julien Tanti composée notamment de Thibault Garcia, Maeva Ghennam, Benjamin Samat, Océane El Himer, Greg Yega ou encore Maddy a dominé les trois épreuves d'une façon inattendue.

Résultat, Les Marseillais ont récolté 15 000 points lors de la Battle Amour, 20 000 points durant la Battle Chansons et 30 000 points à l'occasion de la Battle Mode. Un sans faute total qui a totalement sonné Nikola Lozina, chef d'équipe de Simon, Adixia, Mélanie et Nicolas pour Le reste du monde, qui n'a pas caché avoir la défaite coincée dans la gorge, "Je suis dégoûté, je pense à tous les Marseillais qui fanfaronnent devant moi. Je reviendrai l'année prochaine et je me vengerai".

Les fans de l'émission en colère

Malgré tout, si cela peut rassurer Nikola Lozina, Les Marseillais ont peut-être remporté une victoire "écrasante" selon ses termes, mais c'est bien son équipe qui a gagné le coeur des téléspectateurs. Sur Twitter, on peut effectivement constater que les fans de l'émission sont particulièrement en colère vis-à-vis du résultat de cette grande finale.

Entre ceux qui critiquent "la triche" ou le "favoritisme plus que flagrant d'années en années" de la part de la production, ceux qui déplorent une "mascarade télévisuelle", ou encore ceux qui pointent du doigt le comportement étrange de certains jurés ou même candidats durant le jeu, les internautes ont fait parler leur déception et ont même menacé de ne plus suivre le programme. De quoi faire trembler W9 ? A suivre...