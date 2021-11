Maxime (La Bataille des Couples 3) et Valeria bientôt dans Pékin Express ? C'est possible

Ce vendredi 26 novembre 2021, les téléspectateurs ont eu le droit à deux finales pour le prix d'une. Tandis que Tayc et Fauve Hautot on remporté l'émission Danse avec les stars sur TF1, ce sont Maxime et Valeria qui ont gagné la saison 3 de La bataille des couples sur TFX face à Raphaël Pépin et Tiffany.

Maxime et Valeria gagnants de La bataille des couples 3

Tandis que la production avait mis en place un parcours d'obstacles censés chacun représenter un pilier différent de l'amour, Maxime et Valeria se sont dévoilés plus complices et complémentaires que jamais afin d'aller jusqu'au bout. Résultat, ils ont terminé l'épreuve en 19 minutes et 18 secondes, soit plus de 4 minutes d'avance sur leurs concurrents qui n'ont pu faire mieux qu'un score de 24 minutes et 1 secondes. Impressionnant.

Pas de quoi faire rager Raphaël Pépin et Tiffany qui ont reconnu avec "perdu contre les meilleurs", mais permettre au couple victorieux de repartir avec un joli chèque de 20 500€. Pas mal avec l'arrivée de Noël dans quelques semaines.

Un couple plus soudé que jamais

Par ailleurs, les vainqueurs l'ont confessé au micro de Télé-Loisirs, cette émission a également été très positive pour leur couple. Interrogée sur leurs objectifs au moment d'intégrer le casting, Valeria a reconnu, "On voulait se prouver à nous-mêmes que nous étions forts chacun de notre côté, mais qu'à deux, on pouvait soulever des montagnes parce que nous sommes très soudés." Et visiblement, cela a parfaitement fonctionné.

Maxime l'a en effet précisé, ils ont chacun appris énormément de choses l'un sur l'autre durant ces trois mois d'épreuves, au point de réussir à renforcer leur amour, "On a appris qu'on était inarrêtables. Je savais déjà que ma femme était un robot. C'est confirmé. Elle a un mental plus fort que le mien." Puis, le jeune homme l'a ajouté, il a été impressionné par le comportement irréprochable de sa compagne qui n'était pourtant pas dans son élément, "C'était une expérience plus dure pour elle à cause de la barrière de la langue (Valeria est Ukrainienne, ndlr). C'est comme si on m'envoyait dans une télé-réalité italienne."

Une nouvelle émission de télé pour Maxime et Valeria ?

Et désormais, quelle suite pour le couple ? A priori, la télévision n'est pas une priorité. Maxime l'a rappelé, "Valeria, qui est gemmologue, est à fond sur sa marque de bijoux." De même, même s'il assure "on n'est pas encore prêts", le jeune homme envisage sur le long terme de fonder une famille, "Un projet ? Peut-être un enfant".

Des projets bien loin de la télé-réalité, même si le couple ne se ferme aucune porte. Comme l'a expliqué Maxime au micro de Purebreak lors d'une interview exclusive, ils sont tous les deux attirés par les défis et ont un agenda particulièrement flexible. "Refaire une émission ? On aimerait bien ! Surtout les émissions d'aventures. On a le luxe d'être nos propres patrons avec Val, on a donc le temps de tourner des émissions de ce type. On sait qu'on est soudés, on fait des émissions pour kiffer et jouer."

Et à la question "quel genre d'émission pourrait les attirer ?", il en existe une qui le passionne tout particulièrement. "On veut de la compétition. Un Pékin express, ce serait super !, a-t-il déclaré avec enthousiasme. Avec Val' qui fait du stop, on sera sûrs d'avoir une voiture".

Reste désormais à espérer que Stéphane Rotenberg entendra son message.