Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : Jessica Thivenin au casting ? Elle se confie

Jessica Thivenin sera-t-elle dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 ?

A cause de sa grossesse compliquée où elle devait rester alitée, Jessica Thivenin ne faisait pas partie du casting de la saison 4 des Marseillais VS Le reste du monde sur W9. Mais la candidate de télé-réalité pourrait bien revenir dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5. Alors qu'en février 2020, la maman de Maylone avait avoué ne pas vouloir quitter Les Marseillais, elle a cette fois-ci confié avoir peur de laisser son bébé pour un tournage TV : "À toutes les personnes qui me disent 'tu me manques', 'est-ce que tu vas revenir'... La réponse est qu'il faut que les choses se fassent bien".

"Il faut que j'organise tout car forcément Maylone ne sera pas loin. Il faut que ce soit encadré car moi je suis une angoissée de la vie avec mon fils" a ainsi expliqué Jessica Thivenin. Celle qui est mariée à Thibault Garcia a ainsi envie de faire son retour dans l'émission mais à condition de pouvoir emmener son enfant et de le voir pendant les jours off.

"Peut-être qu'on pourra venir au prochain tournage"

Jessica Thivenin, qui n'avait pas apprécié de voir le mariage de Thibault Garcia et Shanna Kress rediffusé sur NRJ12, a cependant précisé : "Je sais que Kevin, Carla, Manon et Julien l'ont fait avant, d'aller en tournage avec leurs enfants". "Moi c'est quelque chose dont je n'étais pas capable jusqu'à présent... Là, maintenant, je commence à me sentir beaucoup mieux dans ma vie, dans mon rôle de maman" a-t-elle indiqué.

"Avec tout ce qu'il s'est passé, j'ai l'impression qu'on a réussi à tourner la page" a-t-elle aussi déclaré, ajoutant que Thibault Garcia aussi pourrait venir avec elle dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 : "Peut-être qu'on pourra venir au prochain tournage".