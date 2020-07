Les frais d'inscription dans les universités françaises vont augmenter pour les étudiants étrangers

Pour justifier sa décision, le Conseil d'Etat a rappelé que "les étudiants en mobilité internationale peuvent être éligibles à certaines" aides financières et qu'ils peuvent aussi obtenir une "exonération totale ou partielle des droits d'inscription mis à leur charge". "La Constitution exige la gratuité de l'enseignement supérieur public, mais des droits d'inscription modiques peuvent être demandés" et "les frais d'inscription contestés ne font pas obstacle à l'égal accès à l'instruction, compte tenu notamment des aides et exonérations destinées aux étudiants" ont-ils ainsi détaillé.

L'Unef dénonce "une décision très dangereuse"

Sauf que les syndicats étudiants sont toujours aussi contre cette hausse des tarifs d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers. La réaction de Mélanie Luce, présidente de l'Unef, ne s'est d'ailleurs pas faite attendre. Elle a déclaré à Libération que le Conseil d'Etat a validé "une décision très dangereuse pour les étudiants". "Non seulement on sélectionne par l'argent, mais on comble le coût de l'enseignement supérieur avec l'argent des étudiants étrangers" a-t-elle précisé.

Alors que la précarité étudiante est une triste réalité, d'où la colère des internautes suite aux bugs du CROUS, Mélanie Luce a déploré : "Le Conseil d'Etat nous dit l'inverse du Conseil constitutionnel. Le coût n'est pas évalué selon la situation de l'étudiant mais selon le coût de la formation et l'existence de bourses. On dit là aux étudiants que 3 770 euros c'est modique. C'est ce que nous payons en province sur un an pour nous loger ! C'est scandaleux".

Quant aux aides financières, elle a répondu que celles-ci seraient versées à seulement 27% des étudiants inscrits et que les exonérations ne concerneraient que 10% des étudiants inscrits.