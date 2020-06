Rentrée 2020 : un étudiant sur deux inquiet de retourner en classe

Depuis le 22 juin dernier, le retour à l'école est obligatoire dans les écoles primaires et collèges, où les règles de distanciation ont été assouplies. Seuls les lycéens ne sont pas obligés de retourner en cours pour le moment. De quoi mettre un point final à plus de trois mois de confinement et de cours en ligne. Si certains n'ont pas eu de mal à s'adapter aux cours à distance, d'autres ont eu plus de mal. C'est notamment le cas des étudiants, qui préparent la prochaine rentrée scolaire.

1 étudiant sur 2 ne souhaite pas suivre des cours en ligne à la rentrée

Selon une étude de Diplomeo, réalisée en collaboration avec le Groupe IGS, leader dans la formation, auprès de 2 531 jeunes âgés de 18 à 25 ans, 55% d'entre eux ne souhaitent pas suivre des cours en ligne à la rentrée prochaine. On imagine qu'ils ont hâte de retrouver leurs camarades de classe ! Mais dans quel état d'esprit sont-ils ? Sont-ils inquiets de retourner en classe ?

81% sont inquiets de ne pas trouver de stage ou alternance

Ils appréhendent puisque 51% pensent que la rentrée se déroulera normalement, soit un élève sur deux. En revanche, ceux qui doivent chercher un stage, une formation ou une alternance à la rentrée 2020 sont 81% à être inquiets de ne pas en trouver en raison du contexte sanitaire. 77% de ces derniers espèrent trouver du soutien auprès de leur école pour leurs recherches. Et on parle ici de ceux qui ont un choix d'orientation décidé... 160 000 candidats n'ont toujours pas obtenu de réponses positives à leurs voeux et sont encore sur liste d'attente sur Parcoursup...