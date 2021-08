Les Experts saison 16 : William Petersen (Grissom) quitte subitement le tournage direction l'hôpital

Six ans après la diffusion de son dernier épisode aux USA, la série Les Experts - Las Vegas va prochainement faire son retour. Un projet inattendu qui sera notamment porté par quelques visages emblématiques. En effet, malgré la présentation de nouveaux agents, ce reboot pourra également compter sur la présence de Sara Sidle (Jorja Fox), David Hodges (Wallace Langham) et surtout... Gil Grissom (William Petersen).

William Petersen quitte le tournage et se rend à l'hôpital

Malheureusement, là où ce projet est conçu pour faire le bonheur des fans de la première heure (un teaser a même déjà été dévoilé), celui-ci vient d'être marqué par une grosse frayeur. C'est TMZ qui a dévoilé l'information, William Petersen a subitement été contraint de quitter le plateau de tournage ce vendredi 20 août 2021 afin de se rendre en urgence à l'hôpital.

"Alors qu'il travaillait sur le plateau de CSI Las Vegas, Petersen a commencé à se sentir terriblement mal au point de demander au réalisateur de faire une pause, a dévoilé le site qui a pu contacter le représentant de l'acteur. Puis, il est devenu clair qu'il nécessitait plus qu'une simple pause. Une ambulance a donc été appelée, à sa demande, et il a été amené à l'hôpital le plus proche".

Plus de peur que de mal pour l'acteur

Un incident qui a logiquement choqué et inquiété de nombreux fans, d'autant plus qu'il est intervenu quelques semaines après le malaise cardiaque de Bob Odenkirk sur le tournage de Better Call Saul, mais qui serait finalement sans gravité. Le représentant de William Petersen l'a rapidement assuré, ce séjour à l'hôpital aurait été décidé par simple précaution.

En réalité, le comédien - qui travaille nonstop depuis 12 semaines sur la série, aurait simplement été victime d'un "surmenage" et d'une "fatigue extrême". De fait, après un bon week end de repos, il est déjà sorti de l'établissement médical et serait même prêt à reprendre le boulot.

Attention à ne pas forcer tout de même. A désormais 68 ans, Gil Grissom a bien mérité sa retraite !