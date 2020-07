Les enquêtes extraordinaires : les crimes résolus grâce au docu ? De nouveaux indices récoltés

Pas de doute, les documentaires sur de vraies affaires judiciaires sont toujours aussi populaires. La preuve, Netflix a déjà attiré de nombreux téléspectateurs grâce à Making a Murderer ou bien avec son documentaire sur l'affaire Grégory. Le 1er juillet, la plateforme a mis en ligne la série documentaire Les enquêtes extraordinaires. Il s'agit du revival de l'émission du même nom (Unsolved Mysteries en VO), diffusée à partir de 1987 aux Etats-Unis.

Chaque épisode (il y en a six au total) est dédié à une affaire judiciaire non élucidée, comme par exemple la mort mystérieuse de Rey Rivera, la disparition d'Alonzo Brooks ou encore l'affaire, très connue en France, Xavier Dupont de Ligonnès. Une façon d'informer le public mais aussi, peut-être, de relancer certaines des affaires.

Les producteurs ont reçu des indices crédibles sur les crimes

Suite à la mise en ligne sur Netflix, ces six affaires ont pu être encore plus médiatisées et cela à des conséquences plutôt positives. Comme le confie le producteur Terry Dunn Meurer à USA Today, en une journée seulement, la production de l'émission a reçu pas moins de 20 nouveaux indices jugés crédibles sur les différentes affaires. "Nous avons donné ces renseignements aux autorités" a-t-il confié, ajoutant : "Nous espérons que beaucoup de gens qui n'ont pas vu l'émission vont le faire, ce qui amènera encore plus d'indices". Ce dernier explique aussi que trois de ces indices concernent Alonzo Brooks, retrouvé mort en 2004 un mois après sa disparition. Le FBI a offert 100 000 dollars de récompenses pour tout renseignement qui permettrait de trouver le coupable.

La version 2020 pourrait donc permettre de faire avancer plusieurs enquêtes et peut-être, de découvrir le vrai coupable. Unsolved Mysteries qui compte plus de 500 épisodes, a déjà permis de résoudre 260 affaires au fil des années, notamment grâce aux indices récoltés après les diffusions.

La bande-annonce des Enquêtes extraordinaires :