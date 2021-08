Les Apprentis Aventuriers 2021 : tournage, casting, nouvel animateur... Les premières infos

Le tournage des Apprentis Aventuriers 2021 devrait bientôt commencer

Après le départ de Moundir qui avait expliqué pourquoi il quittait l'émission, le programme ne s'appelle plus Moundir et les Apprentis Aventuriers, mais juste Les Apprentis Aventuriers. Le tournage des Apprentis Aventuriers 5 avait été stoppé à cause de la pandémie de Covid-19 et plus particulièrement à cause du confinement en mars 2020. Banijay et W9 n'ont pas repris le tournage des Apprentis Aventuriers 5, qu'ils ont annulé, et ils sont passés directement à la prochaine saison, Les Apprentis Aventuriers 6 (ou Les Apprentis Aventuriers 2021).

La prod Banijay et la chaîne W9 ont d'abord privilégié les tournages et les diffusions d'Objectif Reste du Monde et Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 avant de refaire un tournage pour la nouvelle saison des Apprentis Aventuriers. Et maintenant que les deux émissions de télé-réalité ont été tournées, le tournage devrait bientôt débuter selon le compte Instagram @shayaratv qui donne une date et le lieu. "Le tournage de la cinquième saison des Apprentis Aventuriers débutera début mars en Thaïlande" a révélé la spécialiste de la télé-réalité dans sa story Insta.