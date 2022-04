Léna (La Villa 7) agressée sexuellement à 13 ans, témoignage bouleversant sur Instagram

Alors que le récent mouvement Mee Too a permis la libération de la parole des femmes, victimes au quotidien de situations problématiques, c'est Léna Guillou - que l'on a pu suivre dans Les princes de l'amour 9, les Marseillais à Dubaï ou encore La villa des coeurs brisés 7, qui vient cette fois-ci de prendre la parole sur le sujet.

Victime d'une terrible rumeur au collège...

Au détour d'une story publiée sur Instagram, l'actuelle compagne du footballeur Adil Rami a souhaité partager son expérience vis-à-vis du harcèlement sexuel dont elle a été sujette par le passé, qui l'a par la suite menée à être victime d'une terrible agression alors même qu'elle n'était encore qu'une pré-adolescente.

"Comme beaucoup d'autres jeunes, j'ai été harcelée quand j'étais pré-ado et adolescente. Je suscitais les jalousies parce que j'attirais les garçons alors que je me trouvais éclatée, a-t-elle dans un premier temps contextualisé. Et forcément, quand tu plais à un garçon qu'une autre voulait, elle va être jalouse et inventer des histoires sur toi".

Ainsi, âgée seulement de 13 ans, Léna s'est retrouvée attachée à "une réputation de p*te, de nana qui couche", alors même qu'elle était toujours vierge, après qu'une personne a laissé entendre qu'elle avait déjà eu des rapports sexuels.

... Léna a été agressée sexuellement

Une rumeur dérangeante et difficile à supporter au quotidien pour Léna à l'époque, "c'est une période de la vie où on se construit et où l'on tente d'avoir confiance en soi", qui a connu une conclusion tragique. Un jour, conscient des rumeurs à son sujet, "un groupe de garçons de [son] collège" est allé jusqu'à la suivre et à l'agresser alors qu'elle rentrait chez elle.

"Ils ont commencé à me toucher sur l'épaule, puis les fesses, puis les seins... Et là tu ne sais pas quoi faire, s'est-elle remémorée, émue. On se dit que si on crie à l'attouchement ou à l'agression, ils vont se moquer, dire que je l'ai cherché". Finalement, Léna réussira à s'enfuir ce jour-là avant que le pire ne se produise, mais elle ne l'a pas caché, elle nourrit encore de nombreux regrets, "Je suis retournée au collège l'air de rien et j'ai gardé ça pour moi et je me suis sentie assez seule".

Un témoignage courageux et fort qui, elle l'espère, permettra donc de réveiller quelques consciences et motivera certaines personnes, possiblement victimes d'une situation semblable, à prendre la parole et à ne plus craindre de dénoncer les coupables.