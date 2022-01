Lena (Les Marseillais à Dubaï) victime de GHB en soirée, elle alerte ses abonnés

Pour ses derniers instants sur Paris, Lena Guillou (Les Marseillais à Dubaï) s'est accordée une folle soirée ce jeudi 13 janvier 2022 au côté de Haneia Maurer (Les Princes et les Princesses de l'Amour 9). Comme on a pu le découvrir sur ses story Instagram, celle-ci a commencé au Gigi Restaurant avant de se poursuivre en boîte de nuit.

Lena droguée à son insu en pleine soirée

Malheureusement, alors que tout avait parfaitement bien débuté pour la jeune femme, qui en avait notamment profité pour retrouver l'humoriste David Voinson sur la piste de danse, la nuit a failli se terminer de façon plus tragique. Lena l'en en effet révélé aux alentours de 3h du matin, quelqu'un a profité d'un moment d'inattention de sa part pour la droguer.

"On a mis un truc dans le verre les amis... Faites attention à vous... J'attends que des amis viennent me chercher", a-t-elle ainsi déclaré. Une révélation qui a logiquement inquiété ses abonnés, d'autant plus quand on sait que le GHB n'a jamais été autant utilisé que ces derniers mois en France et a déjà fait de nombreuses victimes à Lille en fin d'année dernière.

"Je ne tenais pas debout, j'avais beaucoup de mal"

On vous rassure, tout va finalement bien pour l'ex-compagne d'Illan. Face aux inquiétudes de ses fans, Lena a brisé son long silence de plusieurs heures ce vendredi 14 janvier 2022 afin de faire une mise au point sur son état, mais surtout, pour faire un bilan de ce qu'il s'est passé la veille. "Concernant hier soir, effectivement j'ai pas 12 ans donc j'ai l'habitude de faire la fête et là j'ai senti que ça n'allait pas, a ainsi expliqué Lena. Au-delà du fait que la boîte tournait complètement dans ma tête, je ne tenais pas debout, j'avais beaucoup de mal. Je me suis vite dit que quelque chose n'allait pas."

Ce qui a sauvé la star de télé-réalité, c'est qu'elle n'était pas toute seule dans le bar, "Heureusement, j'étais bien entourée et j'ai des amis qui sont venus me chercher". Cependant, elle le regrette, elle ne pourra pas faire grand chose vis-à-vis de cette affaire car elle ne se souvient de rien, "Je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup plus de souvenirs que ça."

Malgré tout, elle a tenu à le préciser, elle espère que sa mésaventure pourra sauver d'autres personnes. "On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais la preuve que non, a-t-elle ainsi rappelé. Faites très attention à vos verres, les gens ne sont pas tous toujours très bien attentionnés avec vous autour."

Le message est passé !