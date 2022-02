Lena (Les Princes 9) en couple avec Adil Rami : coup de pression au sportif et grosse mise au point

Lena met la pression au sportif

Par ailleurs, elle l'a ensuite précisé, même si elle est aujourd'hui heureuse auprès du sportif, elle souhaite prendre son temps avant de s'emballer. La raison ? Adil Rami possède un passif mouvementé et elle attend qu'il fasse ses preuves avant de se projeter davantage à ses côtés, "Ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas crédule. Je me protège, il le sait et il rame chaque jour pour prouver qu'il n'est pas/plus ce qu'on dit de lui sur les réseaux." Un petit coup de pression qui, on l'espère, leur permettra d'aller loin.

Enfin, Lena a également souhaité mettre fin à une idée reçue qui lui colle désormais à la peau. Etiquetée en tant que "Wag", la star de la télé a tenu à mettre les choses au claire sur son couple et ses soi-disant arrière-pensées. "Merci de ne pas me juger. Ne croyez pas que c'est facile de se mettre avec un 'footeux' car forcément, même si tu gagnes ta vie, on te colle tout de suite une étiquette de profiteuse et femme cocue", a-t-elle déploré. Selon Lena, il est hors de question pour elle de se retrouver coincée dans une relation clichée, "La fille qui y va sait où elle met les pieds et lui saura pertinemment ce qu'il perd. Et c'est comme ça que vous devez penser les filles au quotidien dans vos relations".

Les messages sont passés !