Lila (10 couples parfaits 5) en couple avec Adil Rami ? "On va se voir bientôt" (INTERVIEW)

Lila Taleb et Adil Rami en couple ? "Il est très beau, il me trouve sûrement très belle" et les rumeurs "ça nous a rapprochés"

En promo pour 10 couples parfaits 5 sur TFX, Lila Taleb a accordé une interview vidéo Match ou Next à PRBK. La candidate de télé-réalité nous a parlé de l'émission animée par Elsa Fayer, de son couple avec Ahmed dans l'aventure, mais aussi du mariage de son amie Milla Jasmine, de ses anciens programmes comme Objectif Reste du Monde, de son octogone avec Maeva Ghennam à Dubaï... et des rumeurs de couple avec Adil Rami. Eh oui, car après une vidéo qui a fuité montrant Lila et le footballeur des Bleus ensemble, les internautes y ont vu une relation plus qu'amicale.

"Oh my god les histoires ! Je vois ça partout, il y a énormément d'articles à ce sujet" a reconnu Lila Taleb, à propos des articles sur elle et Adil Rami qui seraient peut-être en couple. "En fait, Adil c'est un... Match, parce que je l'aime beaucoup. Adil c'est la famille, on s'entend bien. Même si nous ne sommes pas en couple, on s'apprécie, on se follow, on se like nos photos" a-t-elle expliqué. L'influenceuse et le champion du monde séparé de Pamela Anderson seraient donc juste des bons amis ?

"Il est très beau, il me trouve sûrement très belle" a précisé Lila, il y a donc bien attirance physique. "Mais du coup c'est drôle, ça nous a rapprochés" ces rumeurs de romance. "On va se voir bientôt" nous a-t-elle même avoué, "Donc on ne sait pas...". La candidate de 10 couples parfaits 5 laisse ainsi la porte ouverte à une éventuelle relation amoureuse entre elle et Adil Rami. Qui sait ? Ils pourraient ainsi passer d'amis à amoureux ?

La candidate de 10 couples parfaits 5 nous raconte sa rencontre avec le footballeur : "On se faisait des repas à la maison"

Mais comment l'ex prétendante des Princes de l'amour 8 et le pro du foot se sont-ils rencontrés ? Lila Taleb a raconté sa rencontre avec Adil Rami : "On s'est rencontrés via une amie en commun", "à l'époque il était très proche d'une de mes meilleures copines du coup c'est vrai qu'on se voyait souvent, on se faisait des repas à la maison et tout, c'est pour ça qu'il y avait une vidéo qui était sortie où on dansait".

Celle que vous avez aussi pu voir dans Objectif Reste du Monde a même confié que les potes du sportif ont réagi en voyant les rumeurs de couple : "C'est marrant parce que ses amis, ils ont réagi, ils m'ont dit : 'Un jour, on savait qu'il y allait avoir un truc comme ça vous deux qui allait sortir".

