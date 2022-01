Maeva Ghennam et Lila Taleb : une bagarre en boîte à Dubaï ? Niska et Maes interviennent

Maeva Ghennam et Lila Taleb se seraient bagarrées à Dubaï

Maeva Ghennam et Lila Taleb étaient à la même soirée au White Dubaï (un club et rooftop à Dubaï), pour le concert du rappeur SDM. Les rappeurs Niska et Maes étaient aussi présents. Et les candidates de télé-réalité se seraient clashées et battues au cours de la soirée. C'est le compte Instagram Vaarruecos qui a révélé que Maeva (Les Marseillais à Dubaï, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6) et Lila (Les Princes et les Princesses de l'Amour 4, Objectif Reste du Monde, 10 Couples Parfaits 5) auraient improvisé un octogone et que Niska et Maes auraient dû les séparer.

"C'est parti super loin entre Lila et Maeva sur Dubaï ! Ça en est venu aux mains" a ainsi lâché le blogueur dans sa story Insta, "Maeva a dit à Lila devant la boite 'Toi, tu ne rentres pas'. De là, Lila va voir Maeva pour savoir c'est quoi le problème. Maes et Niska ont pris le bras de Lila pour lui dire qu'elle rentrait, que Maeva soit d'accord ou pas". Et Maeva, qui pourrait se fiancer à Greg, n'en serait pas restée là avec Lila...