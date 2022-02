Lena (Les Princes de l'amour 9) et Adil Rami en couple : ils officialisent

Adil Rami en couple avec Lena (Les Princes de l'amour 9) : ils confirment en vidéo

C'est officiel ! Adil Rami et Lena Guillou (que vous avez pu voir récemment dans Les Princes de l'amour 9 sur W9) sont en couple. Le champion du monde de foot et la candidate de télé-réalité et influenceuse ont officialisé leur relation amoureuse dans une vidéo postée sur le compte TikTok du footballeur. Les amoureux ont confirmé leur romance en dévoilant une vidéo so cute !

Dans la vidéo TikTok, Adil Rami et Lena se regardent avec passion, ils sont sur le point de s'embrasser sur la bouche mais se retiennent et à la place, le pro du ballon rond fais un bisou sur le nez puis un baiser sur la joue de sa chérie. Après des rumeurs de couple entre Adil Rami et Lila Taleb (10 couples parfaits 5 sur TFX), c'est finalement pour Lena alias Lenoutsa sur les réseaux qu'il a craqué.