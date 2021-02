Legacies saison 3 rend hommage à The Vampire Diaries... avec un épisode musical

Pour l'instant, seuls quelques acteurs de The Vampire Diaries et The Originals ont fait un retour dans Legacies. On a pu y voir Zach Roerig (Matt), Steven R. McQueen (Jeremy), Chris Wood (Kai), Jodi Lyn O'Keefe (Jo) et Riley Voelkel (Freya) mais aucun des acteurs principaux comme Nina Dobrev (Elena) ou Ian Somerhalder (Damon) dont les personnages ont été évoqués dans Legacies. Joseph Morgan aka Klaus a lui expliqué qu'il ne souhaitait pas reprendre son rôle (normal puisque son personnage est mort dans le final de The Originals). S'ils ne peuvent pas avoir les acteurs, la série a réussi à trouver un moyen de rendre hommage à TVD.

Legacies donne de la voix

Ça va chanter dans Legacies pour l'épisode 3 de la saison 3, diffusé ce jeudi 4 février aux US ! Eh oui, ce nouvel inédit intitulé Salvatore: The Musical! dont vous pouvez découvrir la bande-annonce ci-dessous sera un épisode musical dans lequel les élèves de l'école Salvatore raconteront l'histoire de The Vampire Diaries via une comédie musicale. C'est Kaylee Bryant alias Josie qui jouera Elena tandis que Damon sera joué par Kaleb (Chris Lee) et Stefan par Jed (Ben Levin).