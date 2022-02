Léana (Les Princes de l'amour 9) éliminée mais bientôt de retour de l'émission ? C'est possible

Un départ de courte durée ?

Mais Antoine Goretti, dont l'aventure a été spoilée par un célèbre candidat de télé-réalité, Anthony Alcaraz, Neverly, Léna et les autres princes et princesses peuvent être rassurés ! D'après Aqababe, celle qui s'est retrouvée au centre d'un gros clash avec Jelena devrait prochainement faire son grand retour dans l'aventure. Interrogé sur le sujet lors d'un questions/réponses dans sa story Instagram, le blogueur a répondu clairement : "Elle va revenir".

Une information excitante mais qui reste à prendre avec des pincettes à l'heure actuelle, d'autant plus que l'internaute n'a pas été en mesure de dévoiler les circonstances d'un tel miracle, ni de révéler la date de ce possible retour sur nos écrans. Malgré tout, on souhaite évidemment y croire et on a déjà hâte de voir la tête des habitants de la villa quand la jolie brune fera son entrée !