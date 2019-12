Léa François de retour dans Plus belle la vie : voilà ce qui va arriver à Barbara

Léa François de retour au Mistral

Côté vie privée, Léa François est devenue maman. Le 24 novembre 2019, l'actrice a accouché de son premier enfant, un bébé qu'elle a eu avec son compagnon de longue date Simon. Alors qu'elle profite des joies de la maternité avec sa fille Louison, celle qui incarne Barbara devrait déjà revenir dès 2020 dans Plus belle la vie sur France 3. C'est ce qu'a assuré Télé Star.

Léa François avait elle-même avoué au média : "Là ils vont me laisser encore quelques mois pour me remettre de tout ça et je reviendrai en début d'année prochaine dans mon rôle de Barbara". C'est donc début 2020 que la star de la série prévoyait son retour, ce qu'a confirmé le magazine.

Voilà ce qui attend Barbara dans Plus belle la vie

Que va devenir son personnage dans les prochains épisodes de Plus belle la vie ? Les téléspectateurs devraient retrouver Barbara guérie de son alcoolisme après un passage en cure de désintoxication. Mais en plus de s'être fait soigner, la jeune femme célibataire devrait revenir avec une surprise au Mistral : un bébé. Les scénaristes ont en effet fait se rejoindre la réalité et la fiction. Mais d'où sort cet enfant ? Barbara était-elle enceinte ? Est-ce vraiment le sien ?

En plus du retour de Léa François dans Plus belle la vie, numéro de Télé Star de ce lundi 23 décembre 2019 a aussi annoncé celui de Jean-Charles Chagachbanian, alias Franck.