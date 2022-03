Le Reste du Monde : le casting se dessine avec des anciens et quelques nouveaux

Alors que les Marseillais au Mexique est actuellement en diffusion et que Les Apprentis aventuriers 5 va prochainement partir en tournage, W9 préparerait une saison de Reste du Monde. L'année dernière, les téléspectateurs avaient pu découvrir Objectif Reste du Monde, une préparation au Cross pour les candidats. Cette fois, le concept se rapprochera plus des Marseillais et des premiers indices sur le casting ont fuité.

Anthony Matéo et Romane, qui sont tombés amoureux dans 10 couples parfaits 5, devraient eux aussi être au rendez-vous. On devrait également retrouver plusieurs prétendant des Princes de l'amour 9 comme Adrien, l'ex de Lena qui est maintenant avec le footballeur Adil Rami, Marwa et Kayla. Enfin, le couple Virginie/Nicolo devrait compléter ce casting alléchant. A confirmer (ou pas) prochainement.