Le film le plus effrayant de Marvel est aussi le plus incompris

Soyons clairs : Les Nouveaux mutants n'est pas un film parfait, mais son entorse aux codes imposés par le MCU est absolument rafraîchissante. Oubliez l'irrégularité des tons et des styles du Spiderverse de Sony et les niveaux esthétiques abyssaux des derniers films de mutants de la FOX : Les Nouveaux mutants n'a pas cette finition soignée des films Marvel signés Disney, mais c'est une aventure d'horreur qui ose se démarquer des clichés habituels des super-héros.

Pourquoi Les Nouveaux mutants est une réussite

Pour commencer, il prend l'histoire des comics des mutants et la met en scène avec beaucoup plus de succès que les films X-Men (même les meilleurs) : les mutants ne sont pas des super-héros, ce sont des créatures marginales. Et si Wolverine et compagnie sont une bonne métaphore pour les groupes marginalisés en raison de leur race, leur sexe, leur religion, des idéologies ou autres, les Nouveaux Mutants sont le symbole parfait de l'âge de l'incompréhension, des changements physiques et de la rébellion : l'adolescence.

Et pour raconter l'histoire, le film est basé sur l'un des meilleurs comics sur les mutants des années 80, la saga Demon Bear, écrite et dessinée par deux géants du genre : Chris Claremont et Bill Sienkiewicz. Impossible aussi de ne pas penser à une autre oeuvre iconique des années 80 : les films Les Griffes de la nuit (A Nightmare on Elm Street en version originale). Plus précisément, au troisième volet de la saga, celui qui se déroule dans un hôpital où sont étudiés les troubles du sommeil d'un groupe d'adolescents problématiques.

Grâce à un excellent casting (où Anya Taylor-Joy, Maisie Williams et Blu Hunt se démarquent, notamment) et une bonne dose de terreur et d'action, Les Nouveaux mutants est le dernier grand film de super-héros de la FOX et aurait mérité un plus grand succès. Même avec ses problèmes de rythme et la certitude qu'il méritait un ton encore plus cauchemardesque et adulte, le résultat n'est au final pas si catastrophique. Les Nouveaux mutants est même bien au-dessus de la plupart des productions Marvel de Disney trop parfaites, transparentes et inoffensives.

Cet article a été écrit en collaboration avec nos collègues de Xataka.