Les Nouveaux Mutants : Maisie Williams, Charlie Heaton, qui sont les nouveaux héros X-Men ?

Les Nouveaux Mutants: extrait (actuellement au cinéma).

Les Nouveaux Mutants est actuellement au cinéma. Ce spin-off de X-Men s'intéresse à cinq nouveaux mutants incarnés par Maisie Williams (Game Of Thrones), Charlie Heaton (Stranger Things) ou encore Anya Taylor-Joy (Split) et Henry Zaga (Teen Wolf). Mais qui sont-ils ? Et quels sont leurs pouvoirs ? On vous explique.

Les Nouveaux Mutants est enfin projeté dans nos cinémas. C'est l'occasion de retourner dans les salles obscures. Ce spin-off des X-Men réalisé par Josh Boone (réalisateur Nos Etoiles Contraires avec Shailene Woodley) est le plus teen des films associés aux X-Men.

Les personnages dans Les Nouveaux Mutants.

L'histoire : Les Mutants deviennent dangereux - pour eux-mêmes comme pour les autres - lorsqu'ils découvrent leurs pouvoirs. Détenus contre leur volonté dans une division secrète d'un mystérieux hôpital psychiatrique, cinq jeunes mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les graves erreurs de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité. "Ces personnages sont des ados" insiste le réalisateur. "Ils découvrent leur libido et, dans le même temps, affrontent de redoutables phénomènes; on voulait que ces étranges phénomènes soient inscrits dans la réalité". Mais qui sont donc ces jeunes mutants ? On vous les présente. Maisie Williams - Rahne Sinclair/Wolfsbane

Les Nouveaux Mutants actuellement au cinéma.

L'ex Arya Stark de Game Of Thrones campe ici Rahne Sinclair une jeune écossaise très pratiquante qui se transforme en louve. Son nom de mutant : Wolfsbane. "Je n'envisageais personne d'autre que Maisie pour le rôle" souligne Josh Boone. "D'une certaine manière, j'ai écrit le personnage pour Maisie Williams ". Anya Taylor-Joy - Illyana Raspoutine/ Magik

Les personnages dans Les Nouveaux Mutants.

Celle qui a brillé dans Split et Glass est ici la rebelle du groupe. Magik est la mutante la plus imprévisible du lot. A la lisière du bien et du mal, elle se révèle mystérieuse et névrosée ceci dû à un terrible traumatisme d'enfance. Ses pouvoirs sont aussi explosifs que sa personnalité. Elle est capable de téléportation mais aussi de transformer l'un de ses bras en épée magique, idéale pour découper des monstres. Charlie Heaton - Sam Guthrie/Cannonball

Les Nouveaux Mutants actuellement au cinéma.

Le grand frère de Will Byers dans Stranger Things est ici un jeune homme timide et instable au passé compliqué. "Le plus marquant chez Sam" déclare Charlie Heaton, "c'est qu'il a un pouvoir qu'il ne contrôle pas et qui l'effraie". Cannonball est capable de voler en se projetant comme une boulet de canon. Mais attention à l'atterrissage. Henry Zaga - Roberto De Costa/Sunspot

Les Nouveaux Mutants actuellement au cinéma.

L'ex Teen Wolf campe un mutant brésilien, beau gosse, charmeur, fils d'une famille très riche mais détenteur d'un lourd secret. Roberto a la faculté de se transformer en boule de feu quand il est un peu trop excité. Un pouvoir qu'il ne contrôle pas. Blu Hunt - Dani Moonstar/Mirage

Les Nouveaux Mutants actuellement au cinéma.

Dani est le personnage central du film. Issue d'une famille indienne, elle ne comprend pas son pouvoir qui va se révéler aussi dangereux que celui d'une Dark Phoenix. On ne va pas vous spoiler mais on dira juste qu'il est gigantesque et destructeur ! A voir impérativement sur grand écran. Les Nouveaux Mutants, actuellement au cinéma