Les Nouveaux Mutants : 3 bonnes raisons d'aller voir le spin-off X-Men avec Maisie Williams

Sans cesse reporté depuis plus de deux ans, Les Nouveaux Mutants présageait du pire. Et pourtant non ! Au cinéma en France depuis le 26 août, le film est une jolie surprise qui ravira les fans d'horreur, de super-héros, de teen movie et de Stranger Things .

Adapté du comics du même nom publié dans les années 80, Les Nouveaux Mutants, réalisé par Josh Boone (Nos Etoiles Contraires et prochainement la série The Stand d'après Stephen King) offre une vision inédite et rajeunie de l'univers dérivé des X-Men. Voici 3 bonnes raisons d'aller voir le film sur grand écran.

Une histoire inédite au cinéma

Vous aviez marre de voir sans cesse les mêmes films X-Men au cinéma ? Cela tombe bien, les Nouveaux Mutants apporte du sang neuf à la saga. Et on rassure ceux qui n'ont pas suivi tous les films ou qui ce sont perdus dans les timelines. Les Nouveaux Mutants peut être vu indépendamment des autres X-Men.

L'histoire : Les Mutants deviennent dangereux - pour eux-mêmes comme pour les autres - lorsqu'ils découvrent leurs pouvoirs. Détenus contre leur volonté dans une division secrète d'un mystérieux hôpital psychiatrique, cinq jeunes mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les graves erreurs de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité.

Le premier atout des Nouveaux Mutants est de présenter des héros adolescents marginaux que l'on a encore jamais vu dans un film de la saga.