Laurent (JLC Family) a-t-il trompé Jazz avec Montaine ? L'ex-candidate des Marseillais répond cash

Laurent infidèle à Jazz ?

Alors que Jazz et Laurent vivent leur petite vie tranquille à Dubaï avec leurs enfants Chelsea et Cayden, le jeune papa se retrouve au coeur d'une rumeur assez étonnante : il aurait trompé sa femme lorsqu'elle était enceinte de leur premier enfant. C'est le blogueur Nabil qui a balancé cette info, non officielle, tout en révélant que Laurent aurait été infidèle à Jazz avec... Montaine, ex de Julien Tanti et ex-candidate des Marseillais, lors du tournage d'un clip du rappeur Naps il y a trois ans environ.

"Si vous pouvez arrêter de m'inventer des coucheries"

Une info à laquelle Jazz et Laurent (JLC Family) n'ont pas réagi, contrairement à la petite amie du footballeur Maxime Lopez : "Si vous pouvez arrêter de m'inventer des vies (et des coucheries) ça serait pas mal. Merci. Oui, j'étais au clip de Naps avec Laurent, mais il ne s'est absolument rien passé. Je connais Laurent depuis 10 ans alors arrêtez avec vos tromperies ou je ne sais quoi. C'est pas parce que 2 personnes sont au même endroit, au même moment qu'il s'est forcément passé quelque chose entre elles."

Montaine a ensuite confié : "vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ça peut avoir d'inventer des choses pareilles. Laurent a une famille et moi je suis en couple. Vous balancez des choses comme ça au bout de 3 ans qui sont fausses en plus. Réfléchissez avant de parler." Un démenti qui a le mérite d'être clair !