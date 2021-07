Laure (Mariés au premier regard 2021) enceinte : elle s'inquiète à cause de plusieurs symptômes

Mariés au premier regard 2021 : Laure, enceinte de Matthieu et inquiète par plusieurs symptômes

Laure et Matthieu que vous aviez pu découvrir dans Mariés au premier regard 2021 sur M6 filent le parfait amour. Non seulement Laure et Matthieu sont toujours en couple depuis la fin de MAPR, mais en plus ils attendent un heureux événement. Sauf que Laure qui est enceinte de Matthieu s'inquiète de plus en plus à cause de plusieurs symptômes en cette fin de grossesse. Ce 28 juillet 2021, elle a expliqué dans sa story Instagram être anxieuse et a donc demandé les avis et l'aide de sa communauté : "Au-delà des insomnies, j'ai d'autres symptômes. Est-ce normal ?".

"J'ai extrêmement mal aux mains la nuit et les matins, mais sans que ça gonfle (ça passe souvent dans la journée). J'ai des courbatures aux mollets depuis deux-trois semaines, ça ne passe pas. Pourtant, je bois beaucoup et je m'étire" a ainsi détaillé l'ex candidate de Mariés au premier regard 2021. Elle a même fait un sondage. Heureusement, qu'elle se rassure, ses abonnés ont répondu que c'était "normal" à 88%/