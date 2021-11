La Voie du tablier en live-action : après l'anime, le manga adapté en film en 2022

La Voie du tablier débarque au cinéma

C'est en février 2018 que Kōsuke Oono a débuté son manga La Voie du tablier, une oeuvre publiée par Shinchōsha au Japon et Kana en France aussi drôle qu'improbable. Au programme ? Chaque chapitre suit une nouvelle tranche de vie de Tatsu, un ex-boss yakusa reconverti en homme au foyer. Bien décidé à soulager le quotidien de Miku, sa compagne, il utilise son expérience de gangster et ses connexions pour briller dans cette nouvelle vie.

Un manga comique qui cartonne avec 8 tomes déjà publiés et un prix Eisner remporté en 2020, et un succès qui lui permet aujourd'hui de se retrouver au centre de très nombreux projets d'adaptation. Ainsi, après un drama lancé en 2020 sur Nippon Television et un anime lancé en 2021 sur Netflix, c'est un film live-action qui débarquera au cinéma l'an prochain.

Quelques nouveautés à attendre

Ce mercredi 3 novembre 2021, Sony Pictures Entertainment a en effet dévoilé que Toîchirô Rutô (Ossan's Love: Love or Dead) avait été recruté pour réaliser ce projet, attendu pour l'été 2022 sur nos écrans. Côté casting, le public devrait être ravi puisque ce sont les acteurs du drama qui ont été choisis pour donner vie aux personnages principaux. Ainsi, Tatsu sera incarné par Hiroshi Tamaki, Miku sera jouée par Haruna Kawaguchi et Masa sera interprété par Jun Shison (voir ci-dessous).

Côté format du film, le mystère reste encore entier (nouveau découpage très court et rapide ou intrigue unique d'une heure et demi ?). En revanche, Kōsuke Oono a profité du site officiel pour y annoncer que "l'histoire entremêlera les épisodes de la version originale à de nouvelles idées", tandis que "de nouveaux personnages pensés uniquement pour le film" apparaîtront afin d'apporter un peu de fraîcheur à l'ensemble. Enfin, à en croire le mangaka, ce film - actuellement en tournage, a été à la fois pensé "pour les nouveaux et les fans qui ont déjà lu le manga et vu la série".

Un projet intrigant sur le papier, qui rejoint une longue liste déjà bien complète avec des films comme My Hero Academia par Legendary, One Punch Man par Sony Pictures ou encore Death Note 2 par Netflix également en préparation.