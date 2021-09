Death Note 2 : Netflix prépare toujours une suite, les fans enfin satisfaits grâce aux corrections ?

Death Note de retour

Avant de produire une série Cowboy Bebop - dont la saison 1 est attendue cet automne, et de s'attaquer à une version live-action de One Piece, Netflix s'était déjà occupé de Death Note. Souvenez-vous, c'est en 2017 que la plateforme de streaming a mis en ligne sa version live du manga de Tsugumi Ōba et Takeshi Obata, réalisé par Adam Wingard et porté par Nat Wolff et Lakeith Stanfield.

Un véritable échec pour Netflix puisque ce film s'était rapidement retrouvé sous le feu des critiques, avec des fans en colère et trahis face à une adaptation ratée. Entre la mollesse des personnages, une américanisation inutile de l'univers et une tension totalement absente avec un affrontement bâclé et minimaliste entre L et Kira, ce Death Note n'avait clairement rien à voir avec l'oeuvre d'origine.

Une suite pensée pour les fans

Mauvaise nouvelle, comme l'a rappelé Masi Oka (producteur) à ScreenRant, ce projet aura normalement le droit à une suite, "Tout ce que je peux dire, c'est [qu'un deuxième film] est toujours en préparation. Rien n'a encore été totalement décidé". Une hérésie ? Oui, mais il l'a tout de même promis, ce nouvel épisode ne devrait pas ressembler au premier.

Consciente du badbuzz engendré par Death Note en 2017, l'équipe chargée du film serait désormais plus précautionneuse que jamais avec le manga, "Ce que je peux assurer, c'est que nous écoutons les fans. Et on l'espère, ils seront vraiment satisfaits avec la direction que nous prenons".

A quoi peut-on s'attendre ? Masi Oka ne s'est pas étendu sur le sujet. Néanmoins, si l'on se fie aux récents propos de Greg Russo - le nouveau scénariste recruté pour ce projet, malgré des fondations identiques au film précédent, cette suite serait pensée pour être à la hauteur du travail des mangakas, "Je veux ramener cet esprit de jeu d'échec entre eux, qui est le coeur de l'histoire. Je veux que ce soit un truc cérébral, que ce soit extrêmement intense avec cette guerre psychologique, ce qui rend ce manga si génial". On croise les doigts pour que ce soit véritablement le cas...