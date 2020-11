La Princesse de Chicago 2 : un 4e sosie existe bien, la preuve !

Margaret, Stacy, Kevin, Olivia et Edward ont fait leur retour dans La Princesse de Chicago 2, dispo sur Netflix. Le 2e film de la saga portée par Vanessa Hudgens, Nick Sagar et Sam Palladio (qui chante un titre dans le film) accueillait deux personnages connus des fans des films de Noël de Netflix, prouvant que les longs métrages sont en fait issus du même univers.

Les films de Noël de Netflix sont issus du même univers

A la fin de La Princesse de Chicago 2, lors du couronnement de Margaret, on pouvait voir les héros d'un autre film de Noël de Netflix : Amber (Rose McIver) et Richard (Ben Lamb), Reine et Roi du royaume d'Aldovia. Les deux personnages sont apparus dans les trois films A Christmas Prince, tous dispo sur Netflix. Et cette apparition est assez importante car elle confirme donc que les deux sagas sont liées et issues du même univers. Dans le 1er film de La Princesse du Chicago, on pouvait voir une scène de A Christmas Prince qui spoilait la fin.

Les plus attentifs savent aussi que A Christmas Prince fait partie du même univers que le film de Noël L'Alchimie de Noël (The Knight Before Christmas)... dans lequel joue aussi Vanessa Hudgens ! Dans le long métrage sorti en 2019, le royaume d'Aldovia est mentionné puisque Madison (jouée par Emmanuelle Chriqui) montre à sa fille un souvenir ramené d'Aldovia par sa mère.