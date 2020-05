La Petite Sirène : la nouvelle vie pourrie d'Ariel bientôt dans une série en live-action déjantée

"Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants" est l'habituelle signature de fin de nombreux films d'animation de Disney. Mais est-ce vraiment le cas ? Si cette question vous a déjà hanté l'esprit plus d'une fois devant votre écran, sachez que vous n'êtes pas les seuls. D'après les informations de Deadline, Peacock - une plateforme de streaming appartenant à NBCUniversal, va en effet produire une série en live-action qui nous dévoilera la nouvelle vie de La Petite Sirène, qui n'aura aucun lien avec le film à venir.

La nouvelle vie de La Petite Sirène

Intitulée Washed Up, cette série - qui sera créée par Gracie Glassmeyer, scénariste sur Jane the Virgin, et produite par Jennie Snyder Urman (créatrice de Jane the Virgin), détournera avec humour l'univers de notre chère Ariel. Située 15 ans après la fin du film, l'histoire suivra ainsi l'ex-sirène "désormais misérable, démotivée et piégée dans un mariage qui tourne en rond. Bref, elle sera une put*in d'humaine de base".

Un concept un poil déprimant ? Pas tout à fait. Comme le révèle ensuite le synopsis, sa vie va rapidement prendre un nouveau tournant quand son père va soudainement mourir, "Elle va suspecter une trahison et embarquer dans une aventure épique afin de sauver le monde sous l'océan, mais également la race humaine". Oui, ça fait nettement plus rêver.

Il est encore trop tôt pour connaître le casting et savoir quand cette série sera disponible, mais on lui réserve déjà une place dans notre agenda pour la regarder. Vivement.