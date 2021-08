La French House, c'est fini : "Il y avait trop de malentendus", Louise Rgt explique les raisons

L'influenceuse rassure ensuite les abonnés en expliquant que les membres de la French House ne sont pas en mauvais termes malgré leur séparation : "On a tous nos projets, on s'envole chacun de notre côté. On est vraiment très pote contrairement à ce que certains pensent. MV reste ma meilleure amie, on sera tout le temps ensemble quoiqu'il en soit. Je pars en vacances avec elle. Sacha, c'est mon petit bébé. En plus, on est voisin donc on se voit tout le temps. Maryne et Raph aussi, je les aime trop."

Une histoire d'argent ?

Il se murmure aussi que Maryne, MV, Raphaël, Louise et Sacha auraient été trahis par leur agent par rapport à leurs salaires. D'après les infos d'Aqababe, ils auraient appris que "leur manager Imhotep aurait menti sur leur salaire. Ils ne percevraient que 40% de tout ce qu'ils généraient sur les réseaux et autre. Imhotep aurait toujours nié cela, mais les membres sont tombés sur des preuves formelles affirmant le contraire. Un drama qui se déroule en interne actuellement."