Jason et Hwi-Huyn en couple : les deux TikTokeurs nous racontent leur rencontre (Interview)

Happy Saint-Valentin à tous les amoureux ! Les célibataires, ne déprimez pas, on a aussi pensé à vous avec nos 4 raisons pour kiffer même seul(e), afin de vous remonter le moral. Et puis, cette fête a une saveur particulière en 2021 puisque les restaurants, bars, cinémas, théâtres... sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les couples ne pourront donc pas sortir pour l'occasion, mais cette situation ne perturbe pas vraiment les TikTokeurs, Jason et Hwi-Huyn, qui ont déjà tout prévu pour leur soirée : "Dîner aux chandelles chez nous avec un repas fait maison." Et sac de luxe, mais pas pour Hwi-Huyn 😂

Jason friendzoné par Hwi-Huyn, passion pour la nourriture... ils se confient

En plus de leur programme pour la Saint-Valentin, les amoureux se sont prêtés au jeu de l'Interro surprise de PRBK pour voir lequel connaît mieux l'autre, l'occasion aussi pour en apprendre plus sur leur drôle de rencontre : "On s'est rencontrés le 29 mai 2018, sur Instagram. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très beau, mais, à la base, Hwi-Huyn m'a friendzoné", a confié Jason lors de l'interview. Il a donc bien fait de ne rien lâcher puisque, trois ans plus tard, ils sont en couple et plus heureux que jamais #BigLove.

Sinon, Hwi-Huyn et Jason se sont ensuite testés sur leur passion numéro 1, leur date de naissance, leur phobie, leur plus gros défaut, leur crush célèbre... Leur vidéo est à découvrir en intégralité dans notre diaporama. Un autre couple star de TikTok a aussi joué à l'Interro surprise avec PRBK : découvrez l'interview d'Axel et Justine.

