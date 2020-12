Justinemaarc et Axelwino : première rencontre, talent caché... les deux TikTokeurs se confient (Itw)

Si le premier confinement a été une vraie galère pour beaucoup de monde, il a quand même eu des aspects positifs, notamment pour les vidéastes TikTok, comme Lenna Vivas, Lou Pernaut (la fille de Jean-Pierre Pernaut), Oriane et Christophe, Maria et Luca ou encore le couple Mareva et Kelly. Leur côte de popularité et leur nombre de followers ont considérablement grimpé, mais ils ne sont pas les seuls à être famous aujourd'hui. Justinemaarc et Axelwino ont eux aussi réussi à faire la différence sur TikTok.

L'Interro surprise de Justinemaarc et Axelwino

Mais l'influenceuse était déjà un peu connue avant pour son imitation de voix de petite fille : pas mal d'internautes se demandent d'ailleurs à quoi ressemble sa vraie voix. Eh bien, elle est tout à fait normale, rien à signaler ! Si vous doutez encore, vous allez rapidement vous en rendre compte en matant l'interview de Justine et Axel dispo dans notre diaporama.

Pour sa première entrevue avec le couple, PRBK a décidé de le tester au jeu de l'Interro Surprise pour voir s'ils se connaissent vraiment bien : première rencontre, pire technique de drague, talent caché, pire cadeau, principal défaut... les deux TikTokeurs ont tout donné pour trouver les bonnes réponses, quitte à même balancer quelques petits dossiers. On retient surtout celui du premier rendez-vous entre @justinemaarc et @axelwino. Pour connaître l'histoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire 😉

